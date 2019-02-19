طهران تخطط لاستحداث محافظة دينية في العراق

كشفت مصادر لـ"العربية" أن السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي‬ يشرف على إنشاء محافظة جديدة تضم‫ سامراء وبلد والدجيل وتحويلها إلى محافظة دينية.

المخطط يهدف إلى تجزئة محافظة صلاح الدين إلى محافظتين على أن تكون حدود المحافظة الجديدة تبدأ من ناحية دجلة "مكيشيفة" جنوب تكريت وتنتهي عند حدود العاصمة بغداد.

جدير بالذكر أن السفير الإيراني إيرج مسجدي وصل مدينة سامراء اليوم الثلاثاء، واجتمع مع محافظها عمار جبر وعدد من المدراء والمسؤولين بالمحافظة وتعد هذه الزيارة هي الثانية لمسجدي إلى سامراء.

هذا ووزع سفير طهران ببغداد هدايا لمدراء الدوائر في سامراء قبل أن يغادر المدينة متوجها إلى بغداد.

وتضم مدينة سامراء مراقد دينية تستقطب زوارا من إيران كانت القاعدة فجرتها عام 2006، ما تسبب في إشعال حرب طائفية في البلاد.