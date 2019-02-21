مقتل 5 انتحاريين بالموصل ومعارك مع داعش بصحراء الأنبار

دارت معارك بين الأمن العراقي وفلول داعش مساء الأربعاء في صحراء الأنبار، بينما قتل الأمن 5 انتحاريين غرب الموصل.

موضوع يهمك أكد صيادو سمك من أهالي قرى قريبة من بحيرة حمرين، في محافظة ديالى، شرق العراق لـ"العربية.نت" أن عناصر من داعش منعوهم من... داعش يرعب صيادي حمرين.. سمك مقابل طعام وهواتف العراق

وفي الأنبار، اندلعت معارك عنيفة بين القوات الأمنية العراقية وتنظيم داعش في منطقة "وادي حوارن" في عمق 110 كيلومترات داخل صحراء الأنبار، ما أسفر عن مقتل 5 من عناصر داعش بينهم "أمير التنظيم في صحراء الأنبار" المُلقب بـ"أبو قصورة الحياني".

كما تمكنت قوة أمنية مشتركة من قتل 5 إرهابيين وحرق سيارتهم في وادي حوران قرب منطقة الحسينيات غرب الأنبار.

أما في الموصل، فتمكنت القوات الأمنية العراقية المشتركة من قتل 5 إرهابيين انتحاريين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة. وجاءت هذه العملية بعد نصب كمين محكم لهم ومحاصرتهم داخل سيارة كانوا يستقلونها، وقد تم حرق السيارة وقتل الانتحاريين داخلها بالقرب من منطقة بادوش شمال غرب مدينة الموصل.