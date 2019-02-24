برهم صالح يبحث مع السيسي سبل التعاون بين البلدين 

التقى رئيس الجمهورية العراقي الدكتور #برهم_صالح، اليوم الأحد على هامش مؤتمر "القمة العربية – الأوربية" رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح #السيسي.

وأكد خلال اللقاء، الذي حضره وزراء الخارجية والتجارة والثقافة، أهمية التعاون المشترك بين الأشقاء والأصدقاء من أجل تجاوز الخلافات واعتماد الحوار البناء لحلها.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، ومساهمة الشركات المصرية في إعادة أعمار المناطق المحررة من العصابات الإرهابية والاستثمار في المجالات الاقتصادية والنفط والطاقة، فضلا عن مناقشة المواضيع المطروحة على جدول أعمال المؤتمر وتبادل وجهات النظر حولها.