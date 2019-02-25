مسؤول إيراني ببغداد لبحث إقامة منطقة تجارية بين البلدين

وصل معاون وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي اليوم الاثنين، إلى العراق في زيارة غير معلنة عنها مسبقاً، لبحث عدد من الملفات مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.

وبحسب المصادر، فإن عراقجي بحث التحضيرات لزيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى بغداد، إضافةً إلى الملفات الاقتصادية ذات الشأن المشترك.

وأظهرت إيران اهتماماً بعقد اتفاق مع العراق على غرار الاتفاق المبرم مؤخراً بين بغداد وعمّان، والذي حصل بموجبه الأردن على الكثير من التسهيلات التجارية منها إعفاء العشرات من السلع الأردنية من الضرائب الحكومية في العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان أن عراقجي، الذي رافقه في الزيارة السفير الإيراني في العراق ايرج مسجدي، بحث أيضاً "ملف منح سمات الدخول والمياه والحدود، والتوصل إلى مذكرة تفاهم تضمن مصالح الطرفين بشكل عادل"، مشيراً إلى دعم عبد المهدي لفكرة "إقامة منطقة تجارية بين البلدين" على غرار الأردن.

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وأوضح البيان أن رئيس الوزراء العراقي "أعرب عن أمله بأن تحقق الزيارات واللقاءات المتبادلة مع الجانب الإيراني إلى تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى حل جميع القضايا العالقة، في مقدمتها حفظ حقوق العراق في مياهه الإقليمية".

يذكر إلى أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف كان زار العراق خلال الشهر الماضي، واستمرت الزيارة خمسة أيام شملت لقاءات مع جهات رسمية وأخرى بعيدة عن البروتوكولات الدبلوماسية، كلقائه مع شيوخ عشائر ووجهاء محافظات وسط وجنوب العراق.

وبحسب المراقبين، فإن إيران تحاول الحصول على مكاسب اقتصادية أكبر في العراق، لتحقيق مطامعها، خاصةً وأنها تستغل مواليها من الأحزاب لتنفيذ مخططاتها التوسعية في البلاد.

ويشار إلى أن هذه الزيارة تأتي بعد أيام على تحركات السفير الإيراني في عدد من المحافظات العراقية، وآخرها في محافظة صلاح الدين ولقاء محافظها.