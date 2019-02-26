مقتل 3 عمال عراقيين بانفجار عبوة ناسفة في الفلوجة

لقي ثلاثة عمال عراقيين حتفهم، اليوم الثلاثاء، في انفجار عبوة ناسفة زرعت على جانب الطريق في مدينة الفلوجة غربي البلاد.

وقال ضابط في الشرطة العراقية، إن العبوة الناسفة انفجرت بالقرب من سيارة كانت تقل عمال بناء في قضاء النعيمية. أضاف أن ثلاثة آخرين أصيبوا بجروح.

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ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.

وأعلنت بغداد الانتصار على تنظيم داعش في أواخر عام 2017 بعد حرب استمرت ثلاث سنوات وانتهت بتحرير الموصل، ثانية كبريات مدن العراق.

إلا أن الجيش العراقي لا يزال يشن عمليات متكررة ضد "الخلايا النائمة" التابعة لداعش، والتي يقول المسؤولون إنها لا تزال نشطة في مناطق معينة من البلاد.

وقد تبنت الجماعة المتطرفة عدة عمليات في الأسابيع الأخيرة.