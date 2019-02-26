20 ألف طبيب هاجر من العراق بسبب الأجور والتهديد

كشفت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء، أن 20 ألف طبيب هاجر من العراق، عازية ذلك إلى مشكلة الأجور والتهديدات.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في حديث لوسائل الإعلام العراقية إن السنوات الأخيرة شهدت هجرة نحو 20 ألف طبيب على الرغم من عدم وجود إحصائية دقيقة بذلك"، مبينا أن "الطبيب العراقي مشهود له بالكفاءة وبالتالي فإن دول الجوار والعالم يستقبل هذا الطبيب الذي يكون جاهزا وذا خبرة كبيرة".

وأضاف البدر أن "الأجور والتهديد من أبرز الأسباب التي تؤدي بالطبيب العراقي للهجرة"، لافتا إلى أن "معدل أجر الطبيب والممرض الذي يتقاضاها في العراق يعتبر قليلا مقارنة مع ما يتقاضاه الأطباء والممرضين بدول الجوار أو العالم ".