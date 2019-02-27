رئيس حكومة العراق: سنساعد بنقل دواعش سوريا لبلدانهم

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن العراق يمكن أن يساعد في نقل المحتجزين غير العراقيين الذين أسرتهم قوات سوريا الديمقراطية من تنظيم داعش في الأراضي السورية، إلى بلدانهم.

وأضاف عبد المهدي في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء أن العراق سيساعد إما بترحيل أولئك الأسرى لبلادهم أو بمحاكمة المشتبه بارتكابهم جرائم.

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يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان أكد في وقت سابق أن محاكمة مقاتلي داعش الفرنسيين الذين تم أسرهم في العراق وسوريا، يجب أن تتم في الدول التي يواجهون فيها اتهامات.

وأوضح ماكرون أن بلاده ستطلب تحويل عقوبات الإعدام المحتملة ضد المتهمين في تلك الدول، إلى أحكام بالسجن مدى الحياة، مشدداً على أن باريس لن تقوم بإعادة إرهابيي داعش من الفرنسيين بسوريا والعراق، إلى أراضيها.