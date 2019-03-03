ضجة في الموصل.. حراس المحافظ يعتدون على مدير مدرسة

أقدم عناصر من حماية محافظ نينوى قبل يومين على الاعتداء على مدير مدرسة الفتوة الابتدائية في مدينة الموصل، بشار محمد سلو، ما أدى إلى بلبلة وغضب في المدينة.

ولامتصاص الغضب، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، السبت، توقيف أحد أفراد حماية محافظ نينوى.

وعن تفاصيل الاعتداء، قال مدير المدرسة للعربية.نت، الأحد، إن عناصر من حماية محافظ نينوى اعتدوا عليه لفظياً، بعد ضرب ابنه داخل المدرسة.

وأوضح أن 4 عناصر من حماية محافظ نينوى هاجموا ابنه أولاً، وقاموا بضربه بأعقاب مسدسات يحملونها.

حماية محافظ نينوى نوفل العاكوب يعتدون بالشتم والضرب على مدير مدرسة في مدينة الموصل امام أنظار الطلبة !!



هذا المحافظ وحمايته شنو قصتهم ويه الكوادر التدريسية ؟؟ pic.twitter.com/5JP4IyNVVC — اخبار العراق الان (@News_iraq_now1) March 1, 2019

وأضاف: "قبل يومين، عند نهاية الدوام الرسمي للمدرسة، تلقيت اتصالاً يخبرني أن 4 أشخاص من حماية محافظ نينوى نوفل العاكوب قاموا بالاعتداء على ابني بالضرب المبرح بأعقاب الأسلحة التي بحوزتهم، وعند تدخلي مع بعض المعلمين لفض النزاع والشجار قاموا بالاعتداء علي لفظيا" .

كما أكد سلو أنه عندما طلب منهم إشهار بطاقاتهم التعريفية لاسيما أنهم لا يرتدون ملابس عسكرية، رفضوا وراحوا يكيلون له الشتائم، واستمروا بضرب ابنه على رأسه "بأسلحتهم التي يحملونها باسم الدولة العراقية"، بحسب تعبيره.

وأضاف أنه تقدم بشكوى لدى القضاء العراقي، ولنقابة المعلمين ومديرية التربية في نينوى، مطالباً القضاء العراقي بالقصاص من المعتدين الذين تجاوزوا القانون والأعراف داخل المجتمع العراقي.

اقتحام للمدرسة

من جانبها، قالت معاون مدير مدرسة الفتوة، وزوجة المدير المعتدى عليه وأم الشاب الذي تم ضربه في المدرسة، إنها تفاجأت باقتحام عناصر مسلحين المدرسة التي تعمل فيها، مشيرة إلى أن التلاميذ خصوصا الصغار، عاشوا لحظات رعب حقيقية، لا سيما أن معظمهم خرجوا منذ فترة ليست ببعيدة من "كابوس داعش" واحتلاله للموصل.

في المقابل، أكدت محافظة نينوى أنه تم احتجاز أحد أفراد حماية المحافظ، الذي اعتدى على مدير مدرسة الفتوة للبنين.