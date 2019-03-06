ما هي "حركة النجباء" التي صنفتها أميركا إرهابية؟

اتخذت وزارة الخزانة الأميركية قراراً بوضع حركة النجباء العراقية وقائدها على قائمة الإرهاب، وذلك لتنامي المخاوف بشأن تلك الميليشيا.

ويهدف الإجراء وفق بيان لها إلى منع الموارد التي تستخدمها الجماعة وزعيمها في التخطيط لأي هجمات إرهابية وتنفيذها.

يتضمن القرار تجميد جميع ممتلكات ومصالح الحركة الخاضعة للولايات المتحدة الأميركية، وحظر انخراط الأميركيين في أي تعامل معهم.

في التفاصيل، أسس حركة النجباء أكرم الكعبي عام 2013.

تضم ميليشيا حركة النجباء نحو 10 آلاف مقاتل، تنشط حركتهم في العراق وسوريا.

تحصل على تمويل من الحكومة العراقية إلا أنها لا تخضع لسيطرتها.

في البداية، أعلنت الحركة ولاءها لإيران وللمرشد الأعلى علي خامنئي، وفي عام 2017 ساعدت طهران في إيجاد طريق إمداد إلى دمشق عبر العراق وفق وكالة رويترز.

موضوع يهمك أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، عن إضافتها حركة النجباء العراقية إلى لائحة المنظمات الإرهابية.وحركة النجباء... حركة "النجباء" العراقية على لائحة الإرهاب الأميركية العراق

أما الكعبي فهو "رجل دين"، فرضت عليه وزارة الخزانة الأميركية عقوبات عام 2008 لتهديده أمن العراق واستقراره.

وكان أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي قدموا في سبتمبر الماضي "قانون عقوبات الإرهابيين وكلاء إيران" الذي يستهدف حركة النجباء وجماعة أخرى، وعادت مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب ليقدموا تشريعا مماثلا يناير الماضي.