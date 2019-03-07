العراق.. 6 قتلى من "الحشد" بكمين في الموصل

قتل ستة عناصر من ميليشيات الحشد الشعبي، وأصيب نحو 30 آخرين بجروح، ليل الأربعاء الخميس، في كمين استهدف موكباً لهم على طريق الموصل شمال العراق، وفق مصادر أمنية.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية الرسمية في بيان عن "مقتل ستة مقاتلين وإصابة 31 آخرين في اعتداء إرهابي" على الطريق بين المخمور ومدينة الموصل في شمال العراق، وهي منطقة استعادتها القوات الأمنية العراقية من تنظيم "داعش" في العام 2017، مسنودة بميليشيات الحشد.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور.

من جهته، قال قائمقام المخمور، رزكار محمد، لوكالة فرانس برس، إن "هذا الاعتداء هو الأول من نوعه في المنطقة بعد التحرير"، مشيراً إلى أن "المنطقة جداً واسعة ومفتوحة، ونحن سبق وحذرنا القوات الموجودة أنها لم تمشط بالكامل"، لافتاً إلى أن القوات الأمنية انتشرت في المنطقة لملاحقة المسلحين.

وكان العراق قد أعلن في نهاية العام 2017 دحر "داعش" الذي سيطر لأكثر من ثلاث سنوات على ما يقارب ثلث مساحة البلاد.

لكن الإرهابيين ما زالوا يمتلكون خلايا نائمة تنشط في بعض الأحيان، خصوصاً في المناطق الصحراوية الحدودية مع سوريا.

ويأتي هذا الهجوم في وقت تشن فيه قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، حملة عسكرية لطرد "داعش" من آخر معاقله في شرق سوريا.