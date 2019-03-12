العراق.. استدراج قيادي داعشي مهم من تركيا

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الاثنين، أن القوات الأمنية اعتقلت أحد قادة "داعش" بعد أن استدرجته من تركيا إلى محافظة الأنبار.

وأوضحت الوزارة في بيان نشر على حسابها الرسمي على فيسبوك، أن الاستخبارات العسكرية تمكنت من خلال عملية نوعية اتسمت بالمهنية العالية والدقة والتخطيط من استدراج واعتقال أحد قياديي "داعش" الهاربين إلى تركيا، بعد اختراقه وإقناعه بالعودة للبلاد.

وأضافت الوزارة أن القائد بالتنظيم اعتقل بعد ساعات من دخوله الأراضي العراقية، إثر كمين محكم نصب له في مدينة عنه بالأنبار.

كما أشارت إلى أن "الداعشي" شارك بقيادة مجاميع قاتلت القوات الأمنية في مناطق عنه وراوه، كما شارك بالقتال في سوريا، مشيرة إلى أنه من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق "المادة 4 إرهاب" وقد تم تسليمه لجهة الطلب.