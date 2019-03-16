أنقرة: مقتل جنديين تركيين وإصابة 8 شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، مقتل جنديين اثنين وإصابة 8 في شمال العراق.

وتتواجد تركيا عسكرياً في مخيم بعشيقة على بعد 25 كيلومتراً من الموصل. وبينما تقول أنقرة إن تحركاتها في المنطقة هي لمواجهة تنظيم داعش، طالبت حكومة بغداد أنقرة بالانسحاب في أكثر من مناسبة.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه "خلال الاشتباكات التي وقعت في 16 مارس 2019 أثناء العمليات في شمال العراق"، قتل اثنان من الجنود وأصيب "ثمانية من أصدقائنا".

وخلال العملية، قتل 6 "انفصاليين"، وفق تعبير البيان، الذي أوضح أن بينهم مقاتلة.

لكن البيان لم يعط تفاصيل إضافية عن المنطقة التي جرت فيها الاشتباكات أو تفاصيل إضافية، واكتفى بالإشارة إلى أن الحادثة جرت أثناء ملاحقة "الانفصاليين"، وهي إشارة إلى حزب العمال الكردستاني الذي تقاتله الدولة التركية منذ عقود.