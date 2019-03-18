اشتباكات بين الجيش العراقي و"الكردستاني".. ودهس جندي

أعلنت القوات الأمنية العراقية وقوع اشتباكات بينها وبين عناصر من حزب العمال الكردستاني في قضاء سنجار، مساء الأحد.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني في بيان أن قوة من العمال الكردستاني (بي كي كي) اعتدت على سيطرة أمنية تابعة للفوج الأول لواء ٧٢ التابع لقيادة عمليات نينوى، بعد أن طالب أحد الجنود قوات البي كي كي الاطلاع على الموافقات الأمنية بغية السماح لها باجتياز السيطرة، فقامت تلك القوات بدهس الجندي والاعتداء على السيطرة.

وأضاف البيان أن اشتباكات وقعت بين الطرفين إثر ذلك، أدت إلى مقتل جنديين من قوات الفوج الأول، وإصابة 5 من قوات العمال الكردستاني.

يذكر أنه نادرا ما تقع حوادث أمنية بين الجيش العراقي وجماعات مسلحة باستثناء تنظيم داعش.

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وكانت #سنجار القريبة من الحدود مع سوريا إحدى المناطق الأولى التي تمت استعادتها من أيدي التنظيم في عام 2015 خلال حملة دعمتها الولايات المتحدة لطرده من المناطق الواسعة التي كان يسيطر عليها في العراق وسوريا.

لكن الوضع الأمني لا يزال هشا في المنطقة الجبلية النائية مع وجود عدد من الجماعات المسلحة المختلفة.

ويخوض حزب العمال الكردستاني تمردا منذ عقود في جنوب تركيا، وله قواعد بشمال العراق بما في ذلك قرب سنجار.

وتتمركز قرب سنجار أيضاً فصائل من ميليشيات الحشد، كما توجد قوات من البشمركة الكردية العراقية التابعة لحكومة إقليم كردستان شبه المستقل بشمال العراق.