مصدر أمني: لهذا غرقت العبارة في نهر دجلة

ذكر مصدر أمني في الموصل أن العبارة التي غرقت في نهر دجلة كانت تنقل حمولة أكثر من طاقتها، حيث تبلغ طاقتها نحو مئة شخص فيما كانت تقل نحو 200.

ويأتي الحادث بعد يوم واحد من تحذير وزارة الموارد المائية، المواطنين للانتباه إثر فتح بوابات سد الموصل بسبب زيادة التخزين.

وأعلنت مصادر عراقية وفاة أكثر من 90 شخصاً على الأقل، الخميس، فضلاً عن فقدان العشرات إثر غرق عبارة تقل عائلات وسط نهر دجلة في مدينة الموصل، ثاني أكبر مدن العراق شمال البلاد.

موضوع يهمك غرقت عبارة كانت مكتظة بأشخاص كانوا يحتفلون بالعام الكردي الجديد في نهر دجلة بالقرب من مدينة الموصل العراقية، اليوم... 93 قتيلاً إثر غرق عبارة في نهر دجلة قرب الموصل العراق

وكانت العبارة تقل عائلات وأطفالاً إلى المدينة السياحية الواقعة في غابات الموصل للمشاركة في احتفالات عيد النوروز.

وفقد حوالي 28 شخصاً آخرين، ولا يزال البحث جارياً عنهم إثر عمليات استنفار جميع السلطات الطبية والأمنية.

وكان الضحايا في طريقهم لعبور نهر دجلة للتوجه إلى المدينة السياحية الواقعة في غابات الموصل، أحد المتنزهات الترفيهية للمشاركة في احتفالات عيد النوروز أو رأس السنة الكرديةال وهو يوم إجازة رسمية في العراق.

ويحتفل بعيد نوروز، ويعني "يوم جديد"، في 21 من آذار/مارس من العام الميلادي. ويعتبر أكبر الأعياد في إيران ولدى الأكراد خصوصاً في شمال العراق وأفغانستان وتركيا.