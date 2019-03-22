استياء عارم..محافظ الموصل "مبتسما" بمشرحة ضحايا العبارة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة ظهر فيها محافظ الموصل نوفل العاكوب "مبتسما" داخل مشرحة نقلت إليها جثث ضحايا حادثة الغرق التي خلفت أكثر من 100 قتيل.

I have no idea why the governor of Mosul is smiling inside the morgue while we are mourning the victims of Mosul ferry tragedy! #MosulFerryTragedy pic.twitter.com/F90eG9Zv2B — Mosul Eye عين الموصل (@MosulEye) March 21, 2019

وطالت انتقادات كثيرة دوّنها رواد "التواصل" العاكوب بسبب تلك الصورة التي لم يعرف سبب ابتسامته فيها.

ونشر موقع يدعى "عين الموصل" تغريدة كتب فيها: "ليس لدي أي فكرة لماذا يبتسم محافظ الموصل داخل المشرحة، بينما نحزن نحن على ضحايا مأساة عبارة الموصل!".

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وكانت الداخلية العراقية قد أعلنت ارتفاع عدد الوفيات في انقلاب عبارة بنهر دجلة في الموصل إلى نحو 100 شخص.

وقال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي خلال زيارة عاجلة قام بها مساء الخميس إلى الموصل إثر غرق عبارة في مياه نهر دجلة بالمدينة إن الأجهزة الأمنية تمكنت من إنقاذ 55 شخصا.

وعلى خلفية الحادثة، أمر رئيس الوزراء العراقي بفتح تحقيق فوري في الحادث ورفع نتائجه إلى الحكومة في غضون 24 ساعة لتحديد المسؤولين عما حصل.

وغرقت العبارة التي كانت مكتظة بمحتفلين بـ"عيد النوروز" في نهر دجلة بالقرب من مدينة الموصل، الخميس.