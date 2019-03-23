بعد فاجعة دجلة.. العبادي يهاجم "بعض أحزاب الموصل"

دعا رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، مساء الجمعة إلى محاسبة المقصرين عن الفاجعة المروعة التي حلت بالموصل الخميس، بعد غرق عبارة تابعة للجزيرة السياحية كانت تقل حوالي 200 شخص، غرق منهم 100.

كما انتقد استشراء الفساد واللجان الاقتصادية لبعض الأحزاب في الموصل.

وكتب في تغريدة على حسابه على تويتر: "عدم اتخاذ إجراءات رادعة للمقصرين والفاشلين مع استشراء الفساد واللجان الاقتصادية لبعض الأحزاب، سيدفع الشعب ثمنه مزيدا من التدهور في الحياة العامة."

عدم اتخاذ اجراءات رادعة للمقصرين والفاشلين مع استشراء الفساد واللجان الأقتصادية لبعض الأحزاب ، سيدفع الشعب ثمنه مزيدا من التدهور في الحياة العامة — Haider Al-Abadi (@HaiderAlAbadi) March 22, 2019

وكان عدد من النواب العراقيين ألمح إلى تبعية الجزيرة السياحية في الجزيرة السياحية شمال مدينة الموصل لفصائل مسلحة (في إشارة إلى فصائل من الحشد الشعبي).

وفي هذا السياق، ألمح النائب أحمد الجبوري إلى أن الجزيرة السياحية تعود لأحد الفصائل المسلحة، مؤكداً أنه سيطالب بالمحاسبة وبإغلاق المكاتب الاقتصادية في الموصل.

وعقد لقاء بين الرئاسات الثلاث في العراق في وقت سابق الجمعة، اتفق خلاله المجتمعون على اتخاذ كل الإجراءات القانونية لمعالجة سوء الإدارة المحلية في نينوى ومتابعة الإجراءات القضائية العاجلة لمحاسبة المقصرين في حادث غرق عبارة الموصل وتعويض ذوي الضحايا وإنصافهم وتلبية مطالبهم.