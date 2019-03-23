فاجعة الموصل تحرمها فرحة الاحتفال بهزيمة داعش في سوريا

حرمت فاجعة غرق العبارة، التي ضربت مدينة الموصل، العاصمة السابقة لدولة "خلافة" داعش، وأودت بحياة نحو 100 شخص، الخميس، سكانها من الاحتفال، السبت، بسقوط آخر جيب لتنظيم داعش في سوريا.

وأعلنت قوات "سوريا الديمقراطية"، السبت، القضاء التام على "خلافة" تنظيم داعش، بعد السيطرة على آخر جيوبه على الضفة الشرقية لنهر الفرات، لتطوي بذلك نحو خمس سنوات أثار فيها التنظيم الرعب بقوانينه المتشددة وفظائعه الدموية.

ويقول هشام محمد ابن الموصل، تنظيم "داعش مجرم وقد دمر مدينتنا، لكن بالواقع ليس لدينا قدرة على الفرح".

ويضيف الشاب، البالغ من العمر 33 عاماً: "من المستحيل أن تكون سعيدا بعد وقوع مثل هذه الكارثة".

وقرب موقع الفاجعة، نصبت عائلات الضحايا خياما لتلقي العزاء.

ولا تزال آثار الخراب والدمار في المحال التجارية واضحة في هذه المدينة التي ظلت على مدى قرون مركزاً تجاريا على مستوى الشرق الأوسط.

وتشهد المدينة مأساة مريرة، ولم يكد يمر عامان على تحريرها من أيدي داعش بعد معارك ضارية، وبعد معاناة سكانها طيلة ثلاث سنوات من الفظائع.

ووقع الحادث، الخميس، عندما كانت العائلات متوجهة إلى مجمع سياحي على نهر دجلة، وسط الموصل، للاحتفال بعيد الأم وعيد نوروز أو رأس السنة الكردية، وهو يوم إجازة رسمية في العراق.

وأعلن رئيس الوزراء الحداد الوطني لثلاثة أيام، وقام مثل رئيس الجمهورية، برهم صالح، بزيارة عاجلة لموقع الحادث حيث استمرت عمليات البحث على امتداد عشرات الكيلومترات عن جثث ضحايا التي جرفتها المياه.

وأفسحت لحظات الحزن الأولى المجال لموجة غضب عارمة في المدينة التي يتظلم سكانها من تأخر مشاريع إعادة الإعمار، وكما هي الحال في كل أنحاء العراق يتهمون المسؤولين المحليين بـ"الفساد".

أما عمار عبد الكريم، 28 عاماً، فيرى صلة بين "الشرين" اللذين ابتليت بهما المدينة، على حد قوله.

وأوضح أن "الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة"، في حين يعتقد الكثير من العراقيين أن "سياسيين فاسدين" سهّلوا سيطرة داعش في عام 2014 على مساحات شاسعة من العراق عندما تراجع الجيش أمامه.

وأضاف: "كنا نعيش تحت ظلم داعش البربري، والآن نعيش كارثة العبارة. المفترض أن يحتفل العالم أجمع بنهاية داعش حتى وإن لم يكن لدينا طاقة للاحتفال بها في الموصل اليوم".