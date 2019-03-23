مأساة دجلة.. رئيس حكومة العراق يطلب إقالة محافظ نينوى

طالب رئيس الحكومة العراقي، عادل عبد المهدي مساء الجمعة البرلمان بإقالة محافظ نينوى ونائبيه، لمسؤوليتهم عن الفاجعة التي حلت بالموصل مساء الخميس، وأدت إلى مقتل 100 شخص غرقاً.

ووجه رئيس الوزراء كتاباً إلى البرلمان طالبه بإقالة محافظ نينوى، نوفل #العاكوب ، ونائبيه، للإهمال و التقصير الواضحين في أداء الواجب والمسؤولية.

كما أفاد بوجود تحقيقات تثبت التسبب بالهدر بالمال العام واستغلال المنصب الوظيفي.

موضوع يهمك ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة ظهر فيها محافظ الموصل نوفل العاكوب "مبتسما" داخل مشرحة نقلت إليها جثث ضحايا حادثة... استياء عارم..محافظ الموصل "مبتسما" بمشرحة ضحايا العبارة العراق

يذكر أنه استناداً لنص المادة ٧ / ثامناً / ٢ من قانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل، يمكن لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءً على اقتراح رئيس الوزراء.

إلى ذلك، اتخذ مجلس محافظة نينوى، في وقت سابق الجمعة، جملة من القرارات إثر فاجعة الموصل، ومنها إحالة المحافظ نوفل العاكوب للتحقيق وسحب الرخصة الاستثمارية من إدارة الجزيرة السياحية إلى جانب "تعويض الناجين بما يلائم حجم الضرر".

وكانت عبارة تابعة للجزيرة السياحية، تحمل نحو 200 شخص قد غرقت مساء الخميس شمال مدينة الموصل، وأدى غرقها إلى وفاة 100 شخص ما أثار غضباً عارماً في الموصل محملين إدارة الجزيرة والحكومة المحلية المسؤولية.