3 انتحاريين يفجروا أنفسهم بعدما حاصرتهم القوات العراقية

أعلن مسؤول عسكري عراقي، الأحد، أن ثلاثة انتحاريين فجروا أنفسهم بعدما حاصرتهم القوات العراقية في بلدة القيروان قرب قضاء سنجار في شمال غربي العراق قرب الحدود مع سوريا، وذلك غداة إعلان القضاء على آخر معقل لتنظيم داعش في الباغوز السورية.

وقال العميد يحيى رسول، المتحدث باسم مركز الإعلام الأمني، إن "قواتنا الأمنية من الجيش والحشد الشعبي وحشد العشائر تمكنت من محاصرة ثلاثة انتحاريين فقاموا بتفجير أنفسهم بدون وقوع أي ضحايا".

ويأتي ذلك غداة إعلان قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة القضاء التام على "خلافة" تنظيم داعش بعد السيطرة على آخر جيوبه في منطقة الباغوز الواقعة على ضفاف نهر الفرات في شرق سوريا.

وكانت القوات العراقية أعلنت نهاية عام 2017، "النصر" الكامل على الإرهابيين بعد استعادة الموصل، وطرد داعش من جميع مدن البلاد.

وسيطر مقاتلو تنظيم داعش بعد هجوم واسع العام 2014، على مناطق واسعة في سوريا والعراق قبل أن يعلنوا إقامة دولة "الخلافة" في تلك المناطق.

ورحّب وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، السبت، بالقضاء على "خلافة" تنظيم داعش، مؤكّداً في الوقت نفسه أنّه ما زال هناك "الكثير من العمل للقيام به للقضاء على خطر إرهاب التطرّف".

وقال بومبيو في تغريدة على تويتر "لقد تمّ تحرير الأراضي التي سيطر عليها يوماً ما تنظيم داعش في العراق وسوريا".