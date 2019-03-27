أمها داعشية محكومة.. خديجة تعود من العراق إلى فرنسا

أعيدت خديجة، التي تبلغ الثالثة من العمر، ابنة جميلة الفرنسية، المحكوم عليها بالسجن مدى الحياة في العراق لانتمائها إلى تنظيم داعش، الأربعاء إلى فرنسا، كما أعلنت عائلتها.

وقالت الجدة سعيدة، أحد سكان ليل (شمال فرنسا)، التي أبلغتها وزارة الخارجية بالأمر، إن الطائرة التي أحضرت الفتاة من العراق، وكانت مسجونة مع والدتها، هبطت بعد الظهر في المنطقة الباريسية، وعُهد بالطفلة إلى المؤسسات الاجتماعية.

وأضافت الجدة باكية: "هذا يوم فرح! أنا جدة سعيدة للغاية، وآمل أن تتبع هذا أخبار أخرى للأطفال الذين ما زالوا في سوريا والعراق. أحلم باستقبال خديجة، هذا الملاك، في منزلي".