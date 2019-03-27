حكومة العراق تعفي الإيرانيين من رسوم الدخول

أعلنت الحكومة العراقية، الثلاثاء، إعفاء المواطنين الإيرانيين من رسوم سمات الدخول، موضحة أن الإعفاء مربوط بشرط المقابلة بالمثل.

وقرر مجلس الوزراء، في جلسته الثلاثاء إلى جانب إعفاء الإيرانيين، تخفيض أجور التمويل الصحي، ومشروع مستشفى القوات المسلحة.

إلى ذلك، قال مكتب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي في بيان إن مجلس الوزراء قرر خلال جلسته تخفيض أجور التمويل الصحي، والموافقة على تخفيض الأجور التي تستوفى من المواطنين عند مراجعة المؤسسات الصحية، والإبقاء على مجانية الخدمات الصحية الوقائية (رعاية الأمومة والطفولة، والصحة المدرسية، والثلاسيميا، والأورام السرطانية).

وأشار إلى أن "مجلس الوزراء ألزم وزارة المالية بتمويل الموازنة التشغيلية لوزارة الصحة لسنة 2019 بالكامل (دون التعويضات والأدوية) لديمومة عمل المؤسسات الصحية كافة ولتقديم أفضل الخدمات الصحية".