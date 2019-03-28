العراق: ما زلنا بحاجة إلى القوات الأميركية

أكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، خلال لقائه وزير الدفاع الأميركي، باتريك شاناهان، على حاجة العراق للقوات الأميركية في التدريب والدعم اللوجستي.

وتطرق الجانبان إلى ضرورة بذل جهود المجتمع الدولي في ملف إعادة الإعمار والاستقرار في العراق.

وكذلك إلى إعادة النازحين الذين ما زال الآلاف منهم في مخيمات النزوح.

موضوع يهمك أعلنت الحكومة العراقية، الثلاثاء، إعفاء المواطنين الإيرانيين من رسوم سمات الدخول، موضحة أن الإعفاء مربوط بشرط المقابلة... حكومة العراق تعفي الإيرانيين من رسوم الدخول العراق

وأيضا شددا على ضرورة إسناد الحكومة العراقية لتقديم الخدمات لهذه المناطق.

وكانت الولايات المتحدة قد مددت إعفاءً منح للعراق في كانون الأول/ديسمبر ويُتيح له أن يستورد من إيران الطاقة الكهربائية التي يعتمد عليها بشدة، وذلك على الرغم من العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، وفق ما أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية قبل فترة.

وقال المسؤول: "في وقت يهدف هذا الإعفاء الجديد إلى مساعدة العراق على تخفيف آثار نقص الطاقة لديه، نُواصل مع شركائنا في العراق مناقشة العقوبات المتعلقة بإيران".

وأضاف أن توسيع الطاقة الإنتاجية وتنويع مصادر الواردات "سيُمكّن العراق من تعزيز اقتصاده وتنميته"، ويُشجّع على قيام "عراق موحد وديمقراطي ومزدهر ومتحرر من تأثير إيران الضار".

وأعادت واشنطن فرض عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني في تشرين الثاني/نوفمبر بعد انسحابها من الاتفاق النووي الموقع بين الدول العظمى وطهران.