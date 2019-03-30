برهم صالح: لا معارضة جدية لبقاء الأميركيين في العراق

قال الرئيس العراقي، برهم صالح، في مقابلة مع وكالة أسوشييتدبرس، إنه لا يرى أي معارضة "جدية" بخصوص استمرار تواجد قوات أميركية في العراق طالما أنها ستبقى لمهمة محددة، تتمثل في المساعدة في محاربة تنظيم "داعش".

وحذر الرئيس العراقي من أن تهديد "داعش" لم ينتهِ بعد، رغم الإعلان عن هزيمة التنظيم في سوريا الأسبوع الماضي.

وقال صالح إنه قاد مؤخراً حواراً بين الكتل السياسية الرئيسية في العراق حول أهمية وجود القوات الأميركية، مشيراً إلى أن هناك توافقاً على أن العراق بحاجة إلى هذا التعاون.

كما أكد على أنه ليس من المقرر إجراء مناقشة أو تصويت في البرلمان على هذه القضية في الوقت الراهن، على الرغم من تصريحات بعض النواب حول إعدادهم مشروع قرار يطالب بانسحاب القوات الأميركية.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، أكد خلال لقائه وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان، على حاجة العراق للقوات الأميركية في التدريب والدعم اللوجستي.