عبّارة الموت.. توقيف مالك جزيرة الموصل في دهوك

أفاد مراسل "العربية" نقلاً عن مصادر رسمية أن الأمن الكردي ألقى القبض على مالك جزيرة الموصل، عبيد الحديدي، ونجله في محافظة دهوك.

ويواجه مالك جزيرة الموصل تهماً بالتسبب بمقتل العشرات من سكان نينوى بحادثة غرق عبّارة الموصل، التي راح ضحيتها أكثر من 90 قتيلاً.

موضوع يهمك ذكر مصدر أمني في الموصل أن العبارة التي غرقت في نهر دجلة كانت تنقل حمولة أكثر من طاقتها، حيث تبلغ طاقتها نحو مئة شخص... مصدر أمني: لهذا غرقت العبارة في نهر دجلة العراق

وكان القضاء العراقي أصدر أمراً بإلقاء القبض على مالك جزيرة الموصل عبيد الحديدي ونجله ريان الذي يدير الجزيرة وعدد من العاملين.

وأقلّت العبارة عائلات وأطفالاً إلى المدينة السياحية الواقعة في غابات الموصل للمشاركة في احتفالات عيد النوروز.

وكان الضحايا في طريقهم لعبور نهر دجلة للتوجه إلى المدينة السياحية الواقعة في غابات الموصل، أحد المنتزهات الترفيهية للمشاركة في احتفالات عيد النوروز أو رأس السنة الكردية وهو يوم إجازة رسمية في العراق.

وعيد النوروز، يعني "يوم جديد"، ويوافق 21 من آذار/مارس من العام الميلادي. ويعتبر أكبر الأعياد في إيران ولدى الأكراد خصوصاً في شمال العراق وأفغانستان وتركيا.