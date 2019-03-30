مالك عبارة الموصل يكشف عن فضيحة مدوية لقيادي في الحشد

قالت مصادر برلمانية لـ"العربية.نت"، إن التحقيقات الأولية مع صاحب العبارة المعتقل، عبيد الحديدي، والذي اعتقلته السلطات العراقية ليل أمس الجمعة، كشفت اعترافه للمحققين أن هروبه من الموصل قبل شهر من الحادثة إلى إقليم كردستان هو بسبب تلقيه تهديدات بالقتل من عناصر تنتمي إلى ميليشيا عصائب أهل الحق مالم يدفع 3 ملايين دولار إتاوة لقيادي في العصائب.

وأشار الحديدي أن المدعو حيدر الساعدي والمعروف "بحيدر رنكو" هو من هدده بالقتل، موضحاً أن الساعدي دخل شريكا معه في منتجع جزيرة الموصل بنسبة 30 بالمئة دون أن يدفع له أي مبلغ مقابل تلك الشراكة.

هذا واشتهرت جزيرة الموصل السياحية بعد مقتل أكثر من 100 شخص وفقدان أكثر من 50 آخرين جراء غرق العبارة التي كان على متنها قرابة 300 شخص من سكان الموصل كانوا يرومون الاستمتاع بعطلة نوروز.