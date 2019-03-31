رئيس برلمان العراق: هناك انزعاج من التدخل الإيراني

بعد الجدل الذي شهدته الساحة العراقية مؤخراً لجهة الدعوات إلى انسحاب القوات الأميركية من البلاد، اعتبر رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، أن الوجود الأميركي "ضمانة للعراق"، كاشفاً أن الاقتراحات التي صدرت عن بعض الكتل النيابية بتقديم مشروع قانون يدعو إلى خروج القوات الأميركية سحبت نهائياً من التداول.

كما أشار إلى وجود انزعاج من التدخلات الإيرانية في العراق.

وقال الحلبوسي، في حديث لصحيفة الشرق الأوسط نشر الأحد، إن الموقف من الوجود الأميركي جرى التوافق عليه بين الرئاسات العراقية الثلاث وجميع الكتل السياسية والأحزاب.

موضوع يهمك قالت مصادر برلمانية لـ"العربية.نت"، إن التحقيقات الأولية مع صاحب العبارة المعتقل، عبيد الحديدي، والذي اعتقلته السلطات... مالك عبارة الموصل يكشف عن فضيحة مدوية لقيادي في الحشد العراق

ورأى أن المطالبة بسحب قوات التحالف بقيادة واشنطن في هذه المرحلة "يصب في مصلحة الإرهاب، معتبراً بقاءها ضمانة للعراق، ويوفر غطاءً سياسياً له في مواجهة التدخلات الأجنبية".

التدخل الإيراني

إلى ذلك، قال إنه لا يذيع سراً عندما يقول إن هناك "عدم ارتياح من التدخل الإيراني"، مشيراً إلى تساؤلات عن كيفية إنهاء تدخل طهران، سواء في العراق أو في المنطقة، مضيفاً أن "العلاقة معها يجب أن تقوم على قاعدة الاحترام المتبادل واحترام سيادة العراق".

ولفت الحلبوسي إلى أنه ناقش العقوبات المفروضة على إيران مع المسؤولين الأميركيين، وأنه طلب منح العراق مزيداً من الوقت لتنمية قدراته واستثماراته التي تمكنه من التخلي عن استيراد أي مصادر للطاقة يحتاجها الشعب العراقي.

كما كشف عن سعيه لعقد اجتماع لرؤساء المجالس النيابية والشورى لدول جوار العراق، الأردن وسوريا والسعودية والكويت وتركيا وإيران، في 20 أبريل/نيسان المقبل في بغداد، لـ"ضمان استقرار العراق".