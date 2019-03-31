"سائرون" للحلبوسي: خروج القوات الأجنبية ما زال مطروحاً

بعد أن اعتبر رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، أن الوجود الأميركي "ضمانة للعراق"، كاشفاً في مقابلة صحافية أن الاقتراحات التي صدرت عن بعض الكتل النيابية بتقديم مشروع قانون يدعو إلى خروج القوات الأميركية سحبت نهائياً من التداول، أتى الرد سريعاً من كتلة الإصلاح والإعمار النيابية وتحالف "سائرون".

فقد أكد صباح الساعدي رئيس كتلة الإصلاح والإعمار النيابية والقيادي في تحالف "سائرون"، الأحد، أن مقترح القانون الذي تقدم به إلى رئاسة مجلس النواب حول إنهاء الاتفاقية الأمنية والقسم الثالث من اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعتين مع الولايات المتحدة الأميركية مازال قائماً، وأنه لم يقم بسحب مقترح القانون.

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كما شدد الساعدي على أن الحديث عن سحب مقترح القانون "وهم كبير" وقع فيه البعض.

واعتبر أن موضوع القوات الأميركية في العراق موضوع غير قابل للمساومات والمجاملات بسبب اللقاءات أو الزيارات.

وأوضح أن "إخراج القوات الأجنبية بما فيها الأميركية من الأراضي العراقية وإلغاء المعسكرات والقواعد العسكرية الأجنبية في العراق هو من أهم الموضوعات التي لا يمكن أن تطوى نهائياً، الا بإخراج آخر جندي أجنبي وإغلاق آخر قاعدة ومعسكر للقوات الأميركية والأجنبية في العراق"، بحسب قوله.