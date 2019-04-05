ناسا تؤكد: "قلعة أربيل" أقدم بقعة سكنها البشر على الأرض

أكدت وكالة ناسا الأميركية أن قلعة أربيل هي أقدم بقعة سكن فيها البشر على الأرض، وأن تاريخ القلعة يعود إلى 6 آلاف عام من اليوم.

ونشرت الوكالة عبر صفحتها في فيسبوك تقريراً عن قلعة أربيل، حمل اسم"تاريخ فوق تلة"، قالت فيه إن قلعة أربيل أقدم حضارة قامت في ميسوبوتاميا.

موضوع يهمك على الرغم من أن مجلس سوريا الديمقراطية، الذراع السياسية لقوات سوريا الديمقراطية، كرر عدة مرات رفضه نشر قوات بيشمركة في... وفدان سوريان بأربيل..شرق الفرات حاضر ومحادثات دون اتفاق سوريا

فيما أرفقت ناسا منشورها بصورة لقلعة أربيل يعود تاريخها إلى 20 تشرين الثاني 2018، كتبت عليها أن البشر عاشوا في تلك القلعة منذ عصور قديمة سبقت ميلاد المسيح بكثير.

وجاء في تقرير ناسا أيضا، أن جنكيز خان قد أخضع أراضي شاسعة تحت إمبراطوريته، وحكم العثمانيون أراضي أوروبية وآسيوية 600 عام، والمنطقة المشتركة بين حكمهما كانت بقعة أرض دائرة تقع اليوم في إقليم كردستان، إنها قلعة أربيل.

وكانت منظمة "يونسكو" التابعة للأمم المتحدة قد ضمت قلعة أربيل في العام 2014 إلى قائمة الآثار التاريخية.