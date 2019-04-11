بعد سنوات الحرب الطويلة.. عودة الحياة إلى بغداد

انقشع ضباب العاصمة العراقية بغداد وأشرقت شمسها مجددا بعد سنوات طويلة من الأزمات والإرهاب التي أودت بحيات الآلاف.

عاد الفرح والبسمة مرة أخرى إلى العاصمة العراقية بالتزامن مع إزالة الجدران وفرض السيطرة الأمنية على بغداد، بعد 16 عاما من نصبها في الشوارع والأحياء للحماية من هجمات السيارات المفخخة.

ورغم التحسن الملحوظ في الوضع المعيشي والأمني في العراق وبغداد على الأخص إلا أن الكثيرين من الأهالي لا يزالون يحملون معهم ذكريات أليمة مما حصل معهم سابقا.

ويأمل البغداديون أن تعود مدينتهم "دار السلام" اسما على مسمى لتمحي من ذاكرتها كل ما هو أليم.