عمليات عسكرية لملاحقة بقايا "داعش" شمال العراق

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق عن بدء عملية عسكرية جديدة لملاحقة بقايا تنظيم "داعش" شمال البلاد.

وباشرت قوات جهاز مكافحة الإرهاب العملية العسكرية في منطقة تلال حمرين الواقعة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك ونينوى.

وبحسب بيان العمليات المشتركة، فإن طائرات الجيش العراقي والتحالف الدولي دمرت الكهوف التي يختبئ بها عناصر تنظيم "داعش".

ويستغل التنظيم هذه المناطق الوعرة بين فترة وأخرى لشن عمليات عسكرية متفرقة على القوات الأمنية والقرى القريبة.

وأعلن المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان تنفيذ عملية إنزال جوي في منطقة جبال حمرين، أسفرت عن حرق 15 ثكنة للتنظيم.