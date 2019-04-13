العراق.. اشتباكات بين الشرطة وعناصر من الحشد

أكدت مصادر للعربية إصابة عناصر من الشرطة العراقية خلال اشتباكات مع ميليشيات الحشد الشعبي، بعد محاولة الشرطة منع قوة من الميليشيات من اقتحام أحد أحياء الموصل، حيث استخدمت ميليشيا الحشد الرصاص ضد القوات الأمنية.

صدام سبقته مطالب بحل الحشد الشعبي، ففي تصريح لرئيس الوزراء العراقي السابق، إياد علاوي، طالب بحل فصائل الحشد، معتبرا أن مهمتها في العراق انتهت، وقد حان الآوان لحلها.

علاوي قال إن حل الحشد الشعبي يعتبر المدخل لوصول العراق إلى الدولة المدنية، مؤكداً أن على الرئيس تعزيز قدرات الجيش العراقي.

دعوة علاوي ليست بجديدة، إذ سبقتها أخرى قبل أيام قليلة، طالب فيها نائب رئيس الوزارء السابق صالح المطلك بحل الحشد خلال رسالة وجهها إلى المرجع الشيعي السيستاني، متهماً فصائله بسرقة النفط ونهب أموال سكان المناطق المحررة.

مراقبون يعتبرون أن تصنيف الولايات المتحدة للحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية صاعد من وتيرة المطالبات بحل فصائل الحشد الشعبي في العراق وإنهاء وجودها بشكل نهائي.