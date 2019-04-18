عبدالمهدي: مجلس التعاون مهم للعراق

أكد رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، أن مجلس التعاون الخليجي مهم للعراق، مشدداً على أن علاقة بغداد به "ينبغي أن تتقدم".

واستقبل عبد المهدي، اليوم الخميس، في مقر إقامته خلال زيارته للرياض في قصر الملك سعود، أمين عام منظمة مجلس التعاون لدول الخليج عبداللطيف الزياني.

موضوع يهمك بمناسبة زيارة رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، إلى المملكة العربية السعودية، صدر بيان صحافي الخميس نص على ما يلي:... بيان سعودي - عراقي: الرياض وبغداد تؤكدان على متانة علاقاتهما التاريخية السعودية

وبحسب بيان لمكتب عبد المهدي، بحث المسؤولان تطوير العلاقات بين العراق ودول مجلس التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز فرص الأمن والاستقرار والتعاون الاقتصادي.

ونقل البيان عن عبد المهدي قوله إن "مجلس التعاون الخليجي مهم بالنسبة للعراق، وأن التعاون والعلاقات الاقتصادية يجب أن تتقدم نحو الأفضل"، مؤكداً أن "العراق حريص على العمل ضمن بيئته العربية والإسلامية وإقامة علاقات متوازنة تخدم مصالح شعوبنا، ويهمنا أن يكون محيطنا مستقرا ومزدهرا ولدينا الكثير من المشتركات التي تجمعنا وننطلق منها لبناء الثقة وتجاوز الخلافات وإيجاد مناخات جيدة للتعاون".

من جهته، أكد الزياني "توفر الإرادة السياسية والرغبة الجادة لدول المجلس للتعاون مع العراق وتحقيق عمل مشترك ومتكامل، والسعي لبناء علاقات متميزة مع العراق"، مضيفاً: "أطمئنكم أن إخوانكم بمجلس التعاون على استعداد تام لمد جسور التعاون مع العراق ودعمه ولدينا رغبة كبيرة في العمل على تعزيز الأمن والاستقرار والتعاون الاقتصادي، وهناك ارتياح لدينا لاستقرار العراق ولتوجهات الحكومة العراقية ومواجهتها للتحديات بمسؤولية وحكمة وتعاون".