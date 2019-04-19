البصرة.. مسلحون يغتالون عقيدا في الشرطة

أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة البصرة أن مجموعة مسلحة اغتالت العقيد عبد الحسين التميمي أحد ضباط السيطرات في منطقة المعقل في مدينة البصرة، فجر الجمعة.

وأضاف المصدر لـ"العربية.نت" أن الضابط مسؤول في أحد المراكز قرب منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران، وعمد مراراً إلى منع دخول المخدرات القادمة من إيران.

كما أوضح أن عملية الاغتيال تمت بعد أن توقفت سيارة مجهولة في تمام الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي، في منطقة الابلة قرب النجدة القديمة، وأطلقت النار عليه، أثناء عودته من خدمته. وأضاف المصدر أن 4 أشخاص ملثمين بكمامات طبية أطلقوا النار على العقيد، وأصابوه مباشرة في الرأس والوجه ما أدى إلى مقتله في الحال.

إلى ذلك، قال سكان محليون لـ"العربية.نت" إن عملية الاغتيال وقعت بالقرب من أحد المقرات الحكومية في مدينة البصرة.

وتصاعدت عمليات الاغتيال في العراق خلال اليومين الماضيين بعد فترة من الاستقرار الأمني الذي شهدته البلاد لا سيما بعد هزيمة تنظيم داعش.