رئيس وزراء العراق: أجرينا لقاءات ناجحة مع الملك سلمان وولي العهد السعودي

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إنه أجرى لقاءات ناجحة مع خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي "نحن جادون بتنفيذ الاتفاقيات التي وقعناها مع السعودية.. ونواصل العمل مع المملكة لتعزيز العلاقات في ظل توفر الإرادة السياسية".

وخلال زيارة عادل عبد المهدي، إلى المملكة العربية السعودية عقد خادم الحرمين الشريفين ورئيس الوزراء العراقي جلسة مشاورات تم خلالها بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين، كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات في إطار مجلس التنسيق السعودي العراقي.

وأكد الجانبان على العلاقات التاريخية والدينية والاجتماعية بين المملكة والعراق وأهمية استثمار هذا الإرث السياسي والتاريخي والديني، وتعزيز العلاقات انسجاماً مع توجه القيادتين.

كما التقى عبد المهدي بالأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، واتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق بما يعزز وحدة الصف العربي والعمل العربي المشترك.

وعلى هامش الزيارة، تم عقد الاجتماع الأول للجنة الشؤون السياسية والأمنية والعسكرية، برئاسة وزيري خارجية البلدين.

وكان وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، قد قال الخميس، في حديث مع العربية إنه سيكون هناك قريباً تعاون أمني واستخباراتي بين الرياض وبغداد.

وأكد الحكيم على أنه سيتم العمل بشكل سريع على مذكرات التفاهم الموقعة بين الطرفين، مضيفاً أنها أصبحت بمثابة تعهدات بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.

كما كشف الحكيم أنه تم، خلال زيارة الوفد العراقي الرفيع للرياض، مناقشة موضوع تأشيرات سمات الدخول، والجوازات بأنواعها خلال محادثات الجانبين السعودي والعراقي.