العراق.. مصرع جندي أميركي في نينوى

أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويحارب تنظيم داعش في بيان أن جنديا أميركيا لقي حتفه في "حادثة غير قتالية" بمحافظة نينوى العراقية، السبت.

ولم يذكر البيان هوية الجندي أو تفاصيل عن الحادثة وأشار إلى أنه سيجري نشر المزيد من المعلومات "حسب الظروف".

وإلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن مشاركة مقاتلة عراقية من طراز إف -16 للمرة الأولى مع مقاتلة للتحالف الدولي في مهمة جوية دفاعية بالتحليق فوق الحدود العراقية - السورية.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة أن هذه الطلعة الأولى التي تقوم فيها مقاتلة تابعة للقوة الجوية العراقية، بمهمة قتالية دفاعية مشتركة مع طائرة مقاتلة من طائرات التحالف. وأن طلعات كهذه مهمة لبناء قدرات القوات العراقية.