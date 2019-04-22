نائب عراقي يحذر من عودة "داعش" وتكرار سيناريو 2014

أفاد مراسلنا في العراق بأن نائب عن محافظة نينوى حذر من عودة تنظيم "داعش" وكشف عن مناطق بالموصل خالية تماماً من الأمن العراقي

وفي رسالة مفتوحة لرئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، حذر النائب أحمد مدلول الجربا من احتمال إعادة سيناريو 2014 إن لم تُرسل قوات أمنية إلى غرب الموصل.

وقال الجربا في رسالته: "وضع مناطق غرب محافظة نينوى غير جيد، حيث قام تنظيم داعش الإجرامي بخطف ناس وأيضاً استهداف بعض القرى في قضاء البعاج.. حيث اضطر أهالي بعض القرى إلى النزوح منها مع بدء حركه قوية للدواعش خلال الأيام الماضية والحالية".

وأضاف: "السبب هو عدم وجود أي قطعات عسكرية تابعة لوزارة الدفاع في قضاء البعاج وناحية تل عبطه وقضاء الحضر، ومطار ثري الگراح".

وقال: "لقد خسر العراقيون بصورة عامة وأهل محافظة نينوى بصورة خاصة دماء غالية وعزيزة في سنة 2014 بسبب سيطرة تنظيم داعش الإجرامي على محافظة نينوى، وسيطرة التنظيم الإجرامي في ذلك الوقت بدأت من مناطق غرب نينوى"، مطالباً رئيس الحكومة بسرعة إرسال قطعات عسكرية إلى المناطق التي ذكرها، تفادياً لإعادة "سيناريو مقارب لسيناريو 2014 في مناطق محافظة نينوى"، بحسب تعبيره.