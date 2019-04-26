غارات تركية على مواقع حزب العمال الكردستاني شمال العراق

شنت مقاتلات تركية، اليوم الجمعة، غارات على مواقع حزب العمال الكردستاني شمال العراق.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية نقلته وكالة "الأناضول"، فإن الغارات استهدفت مواقع مقاتلي الحزب في مناطق غارا وزاب وأفشين.

ودمرت الغارات مواقع أسلحة ومخابئ وتحصينات ومستودعاً للذخيرة، تابعة لحزب العمال الكردستاني.

موضوع يهمك أحيل ستة من الصحافيين والموظفين السابقين في إحدى الصحف المعارضة في تركيا إلى السجن، لقضاء عقوباتهم، بعد أن أكدت محكمة... تركيا.. إدخال 6 صحافيين "معارضين" إلى السجن العرب و العالم

وبدأ حزب العال الكردستاني تمرداً منذ عام 1984 للمطالبة بحكم ذاتي في جنوب شرقي تركيا، الذي تقطنه أغلبية كردية. وتصنف الولايات المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي الحزب منظمة إرهابية.

وقد قٌتل جندي تركي الأسبوع الماضي عندما هاجم مسلحون من حزب العمال الكردستاني قاعدة عسكرية في إقليم هكاري الجبلي القريب من الحدود مع العراق. وقال الجيش التركي إن ستة جنود آخرين أصيبوا في حين قُتل 20 من أعضاء حزب العمال الكردستاني في الاشتباكات.