مصدر استخباراتي: البغدادي "يخطط لدخول" العراق

قال مصدر استخباراتي عراقي، السبت، أن زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي يخطط لدخول العراق، بحسب ما نقل عنه موقع "روسيا اليوم".

وقال المصدر إن "البغدادي يحاول منذ أسابيع الدخول إلى العراق، لكنه يصطدم بالإجراءات الأمنية المشددة على الحدود العراقية السورية"، وأنه "يتواجد حاليا في جبل أبو رجمين بتدمر السورية".

وأضاف أن "البغدادي لم يبق معه سوى أفراد قليلين وهم من المقربين".

وأشار المصدر إلى أن "سبب تخطيط البغدادي للدخول إلى العراق يعود إلى تراجع أعداد مؤيديه وأنصاره في سوريا، لذا يريد الاعتماد على أنصاره المتواجدين في بعض المناطق الحدودية مع سوريا".

وأكد المصدر أن المعلومات التي أدلى بها مصدرها مقربون من البغدادي اعتقلوا مؤخراً.