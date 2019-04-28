وزير الخارجية التركي: أردوغان سيزور العراق نهاية العام

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الأحد، إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور العراق أواخر العام، للمشاركة في الاجتماع الرابع لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، طبقاً لما ذكرته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك، مع نظيره العراقي، محمد علي الحكيم، عقب لقائهما في بغداد، على هامش زيارة يقوم بها تشاوش أوغلو للعراق.

وذكر تشاوش أوغلو أنه تناول العلاقات الثنائية مع نظيره، من كل جوانبها، وتبادلا وجهات النظر حيال قضايا إقليمية.

وشدد على أنهما سيواصلان العمل معاً للارتقاء أكثر بالعلاقات الثنائية.

وأوضح أنهما يعملان معاً على تطبيق القرارات التي تم اتخاذها، خلال الزيارة التي قام بها الرئيس العراقي، برهم صالح، إلى أنقرة العام الحالي.

وقال تشاوش أوغلو، إنهم سيكونون سعداء باستضافة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي في تركيا، خلال الفترة المقبلة.

كما أشار إلى أن أردوغان سيزور العراق أواخر العام، للمشاركة في اجتماع مجلس التعاون رفيع المستوى، في نسخته الرابعة.

وأوضح الوزير التركي أنه بحث اليوم مع نظيره الحكيم، التحضيرات الأولية لهاتين الزيارتين.

وشدد تشاوش أوغلو، على تطابق وجهات النظر بين تركيا والعراق حيال القضايا الإقليمية.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو قد وصل في وقت سابق اليوم الأحد إلى بغداد في زيارة رسمية إلى العراق.