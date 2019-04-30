العراق: فيديو البغدادي صور بمنطقة نائية

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي الثلاثاء، إن ظهور زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في فيديو هو محاولة منه لدعم أنصاره.

وأوضح أن مكان وجود البغدادي في مقطع الفيديو، كان في منطقة نائية ومعزولة.

ولم يحدد عبد المهدي في أي بلد تقع تلك المنطقة.

وأضاف "إن قدرات داعش تضاءلت لكنها لا تزال تشكل خطرا، وسيحاول شن مزيد من الهجمات".

موضوع يهمك شكل ظهور زعيم داعش أبو بكر البغدادي مفاجأة غير متوقعة، لاسيما بعد الهزائم التي مني بها التنظيم في الفترة الأخيرة، خاصة... سر الرشاش والنقوش خلف البغدادي.. هل دلت على مكانه؟ العراق

وكان زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي، ظهر أمس الاثنين، للمرة الأولى منذ خمس سنوات في فيديو دعائي نشره التنظيم المتطرف عبر قنواته على تطبيق "تليغرام".

وفي الفيديو الذي حمل عنوان "في ضيافة أمير المؤمنين"، ظهر البغدادي مفترشاً الأرض بجانب آخرين أخفيت وجوههم لمدة 18 دقيقة، كما ظهر زعيم التنظيم بلحية طويلة بيضاء ومحناة على الأطراف، واضعاً منديلاً أسود على رأسه.

وقال البغدادي في بداية الفيديو إن "معركة الباغوز انتهت"، في إشارة إلى طرد التنظيم من آخر جيوبه في شرق سوريا قبل ما يقارب الشهر.

كما أكد زعيم داعش أن تفجيرات عيد الفصح في سريلانكا جاءت انتقاماً لخسائر داعش في الباغوز السورية.

وقال إن مقاتلي داعش نفذوا 92 عملية في ثماني دول "ثأراً لإخوانهم في الشام".