النجيفي: لن نسمح باختيار محافظ فاسد لنينوى

أكد عضو مجلس النواب، ورئيس تحالف القرار العراقي، أسامة النجيفي، أمس الخميس، أن النواب عن نينوى سيمنعون اختيار أي محافظ فاسد، موجهاً الاتهامات إلى جهات برلمانية بالتواطؤ مع المجلس المحلي لمحافظة نينوى.

وقال النجيفي بحضور مجموعة من نواب المحافظة في مؤتمر صحفي، "أن اهل نينوى أجمعوا على الإصلاح ونواب نينوى من كل المكونات اتفقوا على منهج واضح وهو دعم خلية الأزمة ومنع مجلس محافظة فاسد من أن يدير المرحلة القادمة".

سرقات واختلاسات

وأضاف، بأنه "كانت هناك فضائح وصلت إلى 200 مليار دينار سرقات واختلاسات بشكل أو بآخر قد ساهم بها المجلس المحلي"، مبيناً "كانت هناك رغبة جادة من قبل الكثير من القوى المخلصة للوطن في تجميد هذا المجلس وإطلاق يد خلية الأزمة التي خولت من قبل رئيس الوزراء في إعمار نينوى بشكل مهني، لكن مع الأسف نفس المجموعة المتورطة في التدخل في نينوى والتي تحاول سرقة مقدراتها ساهمت بشكل أو بآخر في عدم تمرير هذا القرار اليوم وأخلت بالنصاب وألغيت الفقرة التي ينتظرها شعب نينوى".



وتابع: "أهل نينوى لن يقبلوا بالتدخل في شؤونهم، كما أن نواب نينوى مصرون على تجميد هذا المجلس وسيعرقلون أي محاولة لاختيار محافظ فاسد من خلال مجلس محافظة غير مؤهل بالواجب".

يشار إلى أن تقرير لجنة تحقيق البرلمان، كان قد أوصى بحل مجلس المحافظة المحلي وإقالة المحافظ، الأمر الذي جمع لأجله 176 توقيعاً لنواب في البرلمان، قبل أن يسحب بعضهم توقيعه، ويتم الإخلال بنصاب الجلسة، بحسب المؤتمر.