الصدر: المطالبة بالماء والكهرباء مجاناً "فساد شعبي"

أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس الجمعة، أن المطالبة بالخدمات والماء والكهرباء بالمجان "فساد شعبي".



وقال الصدر في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر"، متحدثاً عن الآفة الـ 18 ضمن سلسلة "الآفات الاجتماعية" التي يتحدث عنها: "يتصور البعض ولسبب ما.. أن توفير الخدمات كالماء والكهرباء وغيرهما يجب أن يكون مجاناً".





وأضاف: "إني لأعتبر ذلك فساداً شعبياً واضحاً، ولاسيما إذا كانت الحكومة قد اعتنت بهذين القطاعين وأمثالهما".



وتابع أن "عدم دفع الأجور (المناسبة) يعتبر من الفساد أكيداً بل سيتسبب بأضرار بليغة".



يذكر أن الصدر قال في 16 نيسان الماضي: "لا يجب أن يتنصل الشعب من مسؤولياته ولا ينبغي أن ينكر أخطاءه بل وحتى مساندته للساسة الفاسدين .. فهناك هفوات عظيمة ليست على الصعيد الديني أو العقائدي فحسب بل تعم الصعيد الأخلاقي والثقافي والاجتماعي والقانوني والعلمي و(الوطني)"، مضيفاً: "اليوم أعتزم أن أحاول إصلاحاً جديداً، وهو إصلاح الآفات المنتشرة بين الشعب بدون استعمال السلاح وبدون الاستعانة بأحد من الخلق على الإطلاق".