العراق.. اعتقال متهمين خططا لتنفيذ عملية إرهابية بكركوك

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، الأحد، اعتقال متهمين قال إنهما كانا يخططان لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف محافظة كركوك.

وذكر الجهاز في بيان أن العملية تأتي استكمالاً لعملية تفكيك الشبكات الإرهابية لبقايا عناصر داعش، مؤكداً أن العملية تمت استناداً لمعلومات استخبارية دقيقة.

كما أعلنت خلية الاستخبارات أمس السبت، إحباط ما وصفته بأﻛﺒﺮ ﻣﺨﻄﻂ إرﻫﺎﺑﻲ لإعادة تشكيل خلايا جديدة لداعش بالعراق.

وقال ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أﺑﻮﻋﻠﻲ اﻟﺒﺼﺮي في تصريحات صحافية إن "الخلية أحبطت أﻛﺒﺮ ﻣﺨﻄﻂ إرﻫﺎﺑﻲ لإﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻼﻳﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻟتنظيم داﻋﺶ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق، وﻗﺘﻠﺖ ﻋﺪداً ﻣﻦ اﻟﻔﺎرﻳﻦ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ"، لافتاً إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل العملية لاحقاً، وعن إفادات الدواعش المعتقلين وهروب العناصر الإرهابية وأبوبكر البغدادي ﻣﻦ مناﻃﻖ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﺮﻳـﺔ ﻟﻠﺨﻠﻴﺔ.

وأضاف أن اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات تمكنت من قتل الإرهابي المكنى "وﺣـﻴـﺪ أﻣـﻨـﻴـﺔ" اﻟـﺬي ﻳﺸﻐﻞ منصبا أمنيا في التنظيم والمسؤول ﻋﻦ ﻗﺘﻞ ﻋﺸﺮات الأبرﻳﺎء ﻣﻦ أﺑﻨﺎء ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ الموصل وﺗﻠﻌﻔﺮ، ﻣـﻦ ﺧــﻼل ﻧﺼﺐ كمين ﻟﻪ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﺗﻠﻌﻔﺮ.

وأكد البصري أن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﺈﺳﻨﺎد اﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﻌﺮاﻗﻲ، موضحاً أن أﺣﺪ ﻣﺮاﻓﻘﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﻮر ﻋﺒﺪالله ﻛﺮﻣﻮش المكنى بـ"وﺣﻴﺪ أﻣﻨﻴﺔ" اﺿﻄﺮ إﻟﻰ ﺗﻔﺠﻴﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.