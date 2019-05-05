العراق.. عبد المهدي يتسلم طلباً بإقالة 4 وزراء

كشفت اللجنة القانونية النيابية في العراق عن تسلم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي طلبا بإقالة أربعة وزراء لمخالفتهم شروط "الاستوزار".

وقال عضو اللجنة حسين العقابي، إن رئيس الوزراء تسلم أسماء أربعة وزراء مطلوبين للقضاء ومخالفين لشروط "الاستوزار" من أجل إقالتهم، مبينا أن الكتل السياسية بانتظار رد عبد المهدي للخروج بموقف موحد.

وأضاف العقابي أن التهم الموجهة إلى الوزراء متعددة، بضمنها الشمول بالمساءلة والعدالة والفساد وقضايا جنائية أخرى، مؤكدا عدم إمكانية استمرارهم في عملهم التنفيذي بسبب التهم الموجهة إليهم.