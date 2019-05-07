العثور على 27 أيزيدياً في مخيم الهول بسوريا

تسلم وفد من قضاء سنجار في العراق، الاثنين، مجموعة من المختطفين الأيزيديين الذين عثر عليهم في مخيم الهول بسوريا.

وسلمت ما يعرف بـ "الإدارة الذاتية" شمال سوريا 27 امرأةً وطفلاً من الأيزيديين، ممن تم تحريرهم من داعش في وقت سابق، إلى أهلهم وذويهم في قضاء سنجار.

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من جهتها، ناشدت إدارة "البيت الأيزيدي" في منطقة الجزيرة بسوريا، كافة أهالي المنطقة تسليمها أي طفل أيزيدي يعثرون عليه، بحسب ما أفادت وكالة روداو الكردية.

يُذكر أن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت في وقت سابق، وفق مؤسسة "البيت الأيزيدي"، التابعة للإدارة الذاتية الكردية، من تحرير 300 شخص من نساء وأطفال أيزيديين خلال الحملة الأخيرة التي طردت خلالها التنظيم من آخر جيب سيطر عليه في بلدة #الباغوز شرق سوريا.