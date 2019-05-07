"العربية" ترافق أسود الجزيرة.. إنزال وتمشيط ومطاردة

أطلقت القوات العراقية عملية أسمتها أسود الجزيرة في صحراء ثلاث محافظات بالتزامن مع ظهور زعيم تنظيم داعش، أبوبكر البغدادي، الأخير وذلك لضرب خلايا التنظيم.

كاميرا "العربية" رافقت القوات العراقية جواً في العملية التي تستمر لعدة أيام بمشاركة مختلف تشكيلات القوات العراقية.

موضوع يهمك كشفت وزارة الدفاع العراقية أن مقطع الفيديو الذي ظهر فيه زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، جرى تصويره "في ملجأ تحت الأرض"... الدفاع العراقية تعليقاً على فيديو البغدادي.. "هكذا صور" العراق

وظهورُ البغدادي الأخير دفع الحكومة العراقية لإطلاق عملية أمنية واسعة تحت مسمى "أسود الجزيرة" شملت تفتيش مناطق شمال محافظةِ الأنبار وغرب محافظة صلاح الدين وجنوب محافظة نينوى لفرض سيطرتها على الصحراء المترامية والمتداخلة مع الصحراء السورية وضبط الشريط الحدودي بمشاركة القوات العراقية بمختلف الصنوف وبإسنادٍ من طيران التحالف الدولي.

كاميرا العربية رافقت العملية الأمنية جواً من قاعدة عين الأسد التي تولتها قيادة عمليات الجزيرة والبادية حيث تضمنت: عمليات إنزال لتدمير مضافات كان يستغلها التنظيم الإرهابي كمحطات خلال تنقلاته.

كما شملت عمليات تمشيط جوي وبري واسعة لملاحقة خلاياه المتناثرة في الصحراء.

وعلى الأرض رصدت كاميرا "العربية" عمليات التفتيش والعثور على أسلحة خفيفة ومتوسطة والعديد من الخنادق والملاجئ التي أعدها عناصر التنظيم في وديان الصحراء لتكون ملاذاتٍ آمنة خصوصاً بعد أن أكدت وزارة الدفاع في بيان صدر عنها أن الشريط المصور الذي ظهر فيه البغدادي تم تصويرُهُ في ملجأ تحت الأرض.