انفجار يهز سوقا ببغداد وتضارب الروايات بشأن الضحايا

هز انفجار سوقا بحي مدينة الصدر في شمال شرق بغداد، الخميس، لكن الروايات تضاربت بشأن ما إذا كان أسقط قتلى أو جرحى. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.

وأعلن العقيد بالشرطة، جمال حميد، العثور على طرد على جانب طريق قرب سوق، وقام بتفجيره فريق مشترك من الشرطة والجيش أرسلته قيادة عمليات بغداد. وأضاف أنه لم يصب أحد في الانفجار.

وقال إن بيانا سابقا أصدرته قيادة عمليات بغداد تحدث عن تفجير انتحاري وسقوط عدة قتلى صدر بطريق الخطأ. وذكر ذلك البيان أن انتحاريا فجر حزاما ناسفا وسط قوات الأمن.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن ما لا يقل عن 8 أشخاص قتلوا في التفجير.

وأعلن داعش مسؤوليته عن الهجوم، مؤكدا أن انتحاريا فجّر حزاما ناسفا في مدينة الصدر وقتل 8 أشخاص.

وأضاف التنظيم في بيان بثته وكالة أعماق التابعة له أن الهجوم استهدف "تجمعا للشيعة في سوق جميلة داخل مدينة الصدر شرق بغداد بحزام ناسف، ما أسفر عن مقتل 8 وإصابة 10 آخرين من الشيعة".

وأعلن العراق النصر على داعش في 2017، بعد 3 سنوات من استيلاء التنظيم المتشدد على مساحات شاسعة من أراضي البلاد. وغيّر مقاتلو داعش منذ ذلك الحين أساليبهم ليركزوا على هجمات حرب العصابات.