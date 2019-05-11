كردستان.. زلزال بقوة 5.3 درجة قرب مدينة السليمانية

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالاً قوته 5.3 درجة وقع قرب مدينة السليمانية بمنطقة كردستان العراق يوم السبت.

وذكر مسعفون محليون أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بينما لم يسفر الزلزال عن وقوع خسائر مادية كبيرة.

وأوضحت هيئة المسح الأميركية أن الزلزال وقع على بعد 71 كيلومتراً جنوب شرقي السليمانية وعلى عمق 10كيلومترات.

وقالت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في السليمانية إن الزلزال وقع قرب بلدة دربندخان وشعر به السكان في عدة بلدات أخرى.

وأشارت وسائل إعلام في إيران المجاورة إلى أن قوة الزلزال 5.1 درجة وهز بلدة ازغله الحدودية لكن لم ترد تقارير عن وقوع خسائر.

وصرح جليل بالايا رئيس إدارة الطوارئ الإقليمية لوكالة مهر شبه الرسمية للأنباء "وقع الزلزال في العراق وشعر به السكان في ازغله والحمد لله لم ترد أنباء حتى الآن عن خسائر".