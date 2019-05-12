عشائر عراقية تحذر: إيران نصبت صواريخها بمناطق الحشد

حذرت العشائر العربية في العراق أبناء المناطق القريبة من معسكرات الحشد الشعبي المقربة من إيران، من الاقتراب من تلك المعسكرات. وكشفت العشائر أن إيران زودت تلك المعسكرات بصواريخ باليستية، وأن واشنطن قد تستهدفها باعتبارها تمثل تهديداً لمصالحها في العراق، بحسب زعامات عشائرية.

مزاحم الحويت، الناطق باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها، تحدث لمراسل "العربية" و"الحدث" عن توجيه رسالة تحذير إلى أبناء العشائر العربية القريبة من مقرات الميليشيات، والتي نصبت صواريخ باليستية لضرب القواعد الأميركية "لأن الضربة الأميركية ضد إيران أصبحت متوقعة وقريبة جداً"، بحسب تعبيره.

كما تحدثت العشائر عن سجون تديرها فصائل الحشد المقربة من إيران، تضم تلك السجون آلاف المساجين، قد تستخدم تلك الميليشيات السجناء كدروعٍ بشرية، في حال استهدفتها أميركا.

من جهته، قال ثائر البياتي، الأمين العام لمجلس العشائر العربية: "خوفنا على المعتقلين والمخطوفين في السجون التابعة للميليشيات في المناطق وتم إخفاؤهم بها.. وخوفنا من استخدامهم كدروع بشرية أو مفخخات".

وتخشى العشائر العربية من عمليات انتقامية في استهداف المناطق السنية من قبل الميليشيات التابعة لإيران في حال استهدفت واشنطن معسكرات الحشد الشعبي.