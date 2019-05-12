"السروال القصير" يزعج شرطة كركوك.. توجيه بمنع ارتدائه

أثار قرار شرطة كركوك بمنع ارتداء "السراويل القصيرة" في الأماكن العامة، استغراب عدد من العراقيين الذين اعتبروا الأمر غريباً.

وفي التفاصيل، وجهت مديرية شرطة محافظة كركوك العراقية، بتقييد عدد من الظواهر الاجتماعية منها ارتداء "ملابس غير لائقة (السراويل القصيرة أو البرمودا)" في الأماكن العامة وقيادة الدراجات النارية في ساعات محددة من اليوم.

وقررت المديرية في توجيه أصدرته، السبت، منع حركة الدراجات النارية من الساعة 19:00 وحتى 05:00، ويستثنى من ذلك حركة دراجات خدمة توصيل الطلبات.

كما منعت ارتداء "البرمودا" من قبل الشباب في الأماكن العامة، معتبرة ذلك من الملابس "غير اللائقة".

وفي هذا السياق، أوضح المتحدث باسم شرطة كركوك، أفراسياوا كامل، السبت، أن حملة الاعتقالات على مرتدي "البرمودا" مستمرة حتى نهاية رمضان.

وأضاف في تصريح لوسائل إعلام محلية: "بعد ذلك سنضع الموضوع أمام قيادة عمليات كركوك، وننتظر قرار استمرار الحملة أو إيقافها"، قائلاً: "لا نملك أي حصيلة رسمية لغاية الآن بشأن عدد الشباب الذين تم اعتقالهم".